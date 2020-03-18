Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан
Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны. Об этом сообщает ТАСС.
Власти Черногории согласились выпустить россиян на родину, если черногорцы вернутся из России. Однако на данный момент у страны возникли трудности с организацией возвращения своих граждан.
Черногорцев, находящихся в России, трудно собрать, поскольку они не систематизированы. Среди них есть и студенты, и туристы, и служащие.
Отмечается, что российская сторона полностью готова к транспортировке. Вылет задерживается только из-за неувязки с черногорскими властями.
Ранее Черногория закрыла границы с Россией на фоне распространения коронавируса. Компании «Аэрофлот» и дочерняя «Победа» заявили, что не могут забрать своих пассажиров из страны, так как у них нет необходимого разрешения.
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