Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

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В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.

Он прятался в квартире матери, его задержали в подъезде ее дома.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. СК попросит суд арестовать его.

Ранее стало известно, что в суде подозреваемый убил потерпевшую по делу о побоях. Также были ранены двое приставов.

После случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

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— В Первоуральске в суде подозреваемый убил потерпевшую по делу о побоях