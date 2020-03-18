Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
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В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Он прятался в квартире матери, его задержали в подъезде ее дома.
В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. СК попросит суд арестовать его.
Ранее стало известно, что в суде подозреваемый убил потерпевшую по делу о побоях. Также были ранены двое приставов.
После случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».
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