Завершилось расследование дела историка Соколова

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

Следствие собрало достаточно доказательств и отправило дело в Генпрокуратуру.

По данным следствия, 7 ноября в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить его. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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