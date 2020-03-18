В Киеве произошел транспортный коллапс из-за закрытия метро
После остановки работы метрополитена Киева на дорогах города образовались огромные пробки, передает «112 Украина».
Основные пробки образовались на киевских мостах в сторону правого берега. Также движение парализовано на проспекте Степана Бандеры, проспекте Победы, Гаванском мосту и Набережном шоссе.
В горсовете Киева ранее постановили, что с 18 марта в общественный транспорт будут допускать только граждан в защитных медицинских масках. Но, по данным издания, водители и пассажиры маршрутного такси не используют средства защиты в виде медицинских масок.
На Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, две женщины умерли. Два человека с коронавирусом — жители Киева.
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