Зимой воздух в Москве был чище на 20-25% по сравнению с прошлым годом

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Прошедшей зимой воздух в столице был на 20-25% чище по сравнению с годом ранее, пишет пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города.

«Результаты мониторинга атмосферного воздуха в зимний период 2019-2020 года показали общее снижение уровня загрязнения на всех типах городских территорий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень загрязнения отличается в районах. Наибольшие концентрации веществ фиксируются рядом с автомагистралями.

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