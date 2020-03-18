В Первоуральске в суде подозреваемый убил потерпевшую по делу о побоях

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В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.

Женщина погибла. Пристав, который пытался ее защитить, получил ранения.

Нападавший скрылся. Полиция объявила его в розыск.

В пресс-службе уточнили, что мужчина проходил подозреваемым по делу об избиении погибшей.

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