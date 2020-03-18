Коронавирус выявлен в последнем штате США

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Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Западной Вирджинии, которая оставалась последним штатом в США без подтвержденных случаев инфицирования. Об этом сообщил губернатор штата Джим Джастис в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в Twitter.

По заявлению главы штата, информацию о первом положительном результате анализа на коронавирус на территории штата он получил от медицинских ведомств незадолго до начала планового обращения. Джастис заверил, что власти Западной Вирджинии подготовили план по противодействию распространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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