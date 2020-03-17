В Бразилии первый человек скончался от коронавируса
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В Бразилии первый человек скончался от коронавируса, пишет Globo со ссылкой на власти штата Сан-Паулу.
По данным издательства, погиб 62-летний житель Сан-Паулу. Состояние мужчины усугублялось заболеванием предстательной железы, диабетом и повышенным давлением.
В Бразилии коронавирусом заразились 301 человек, из которых 18 пациентов в тяжелом состоянии.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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