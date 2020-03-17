Китай завершил исследования противовирусного препарата от коронавируса
Ученые из Китая завершили клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир» (Favilavir), который помогает понижать высокую температуру у зараженных коронавирусом пациентов. Об этом информирует газета Жэньминь жибао.
Как отмечается, препарат помогает сокращать период жара у заболевшего с 4,2 дней до 2,5 дней без побочных эффектов.
По данным СМИ, «Фавилавир» производит китайская компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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