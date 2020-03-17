Восемь человек вылечились от коронавируса в России

В России уже восемь человек выздоровели после заражения коронавирусом. Об этом сообщал сайт стопкоронавирус.рф.

По последним данным, на территории России было проведено почти 110 тысяч исследований на наличие вируса. При этом диагноз подтвердился у 93 человек.

«8 человек выздоровело», — говорилось в сообщении.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин запретил проведение на территории города мероприятий с числом участников более 50 человек в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. Запрет на проведение массовых мероприятий действует до 10 апреля 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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