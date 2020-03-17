Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Горбунов отметил, что уже вышел на пенсию. В настоящее время он находится в больнице.

Горбунов уточнил, что нового председателя комиссии объявят 18 марта на заседании ЦИК.

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