Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку
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Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья. Об этом сообщает ТАСС.
Горбунов отметил, что уже вышел на пенсию. В настоящее время он находится в больнице.
Горбунов уточнил, что нового председателя комиссии объявят 18 марта на заседании ЦИК.
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