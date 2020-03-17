Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Рады Мосийчука
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, который обвиняется в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласил решение судья Артур Карпов.
Как отмечается, Мосийчук будет арестован сроком до двух месяцев с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
По данным следователя, Киев оставил без ответа запросы Следственного комитета России о правовой помощи.
Адвокат Мосийчука ходатайствовал об ограничении заочным домашним арестом.
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