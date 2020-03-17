При взрыве в доме под Смоленском пострадали четыре человека

В доме, расположенном в деревне Раковска Смоленской области, произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, передает ТАСС, ссылаясь на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Рославльского района региона.

Там уведомили, что на месте инцидента отсутствуют следы того, что могло быть причиной взрыва.

«Скорая передала информацию, что в 01:50 произошел взрыв», — сообщили в ЕДДС.

В диспетчерской службе также рассказали, что пострадавших госпитализировали в Рославльскую ЦРБ. Одному из них потребовалась операция, которую уже сделали.