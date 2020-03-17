На Украине остановили движение поездов, самолетов, автобусов и работу метро

Кабинет министров Украины постановил с 18 марта приостановить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение и работу метро для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.

До этого принять соответствующие меры кабмину поручил президент Украины Владимир Зеленский.

«С 12.00 (13.00 мск) 18 марта 2020 года прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки на Украине. Останавливается работа метро в городах», — написал Криклий.

Он добавил, что в соответствии с принятым правительством решением, в маршрутках, троллейбусах, автобусах, трамвая во время городских перевозок может находиться до десяти человек. При этом ограничение не распространяется на личные транспортные средства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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