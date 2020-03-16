Мусульмане Москвы призвали единоверцев пока не приходить на коллективные молитвы в мечеть

Председатель Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов, поддерживает меры руководства столицы, запретившего собрания свыше 50 человек, и призывает мусульман не приходить на намазы в мечети. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Хотим обратиться к верующим с просьбой пока проводить свои молитвы в домашних условиях, чтобы не навредить себе и другим», — сказал муфтий.

Он также напомнил мусульманам, что существуют хадисы, где сказано о возможности домашних молитв, когда есть особого рода причины.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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