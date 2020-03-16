Российская семья с двумя детьми застряла на границе Сербии с Черногорией

Российская семья из пяти человек, в том числе двое маленьких детей, оказалась заложником заградительных мер против коронавируса, введенных Сербией и Черногорией. Об этом сообщает ТАСС.

Одна из пострадавших, Ольга Комарова, рассказала, что семья путешествовала из России в Черногорию на автомобиле.

Комарова отметила, что члены семьи не были заранее предупреждены о закрытии границ.

При этом, по данным агентства, пострадавшие имеют недвижимость в Черногории. Однако вид на жительство, который выдается на основании купленной недвижимости, оказался просроченным.

Пострадавшие намерены возвращаться в Сербию, однако остерегаются, что их туда тоже не пустят.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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