Киев просит Польшу разрешить украинцам пешком вернуться на родину
Украина просит Польшу открыть пеший пункт пропуска через границу Шегини-Медыка, из-за закрытия которого некоторые украинцы не могут вернуться на родину, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «112.ua».
По заявлению Кулебы, украинская сторона ведет диалог с Польшей для открытия границы, однако на данный момент «ответа нет».
В настоящее время граждане Украины, которые собирались перейти границу пешком, перенаправляются на другие пункты пропуска.
В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы с Украиной минимум на две недели из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Варшава оставила для проезда только три крупных пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская.
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