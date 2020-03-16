Киев просит Польшу разрешить украинцам пешком вернуться на родину

Украина просит Польшу открыть пеший пункт пропуска через границу Шегини-Медыка, из-за закрытия которого некоторые украинцы не могут вернуться на родину, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «112.ua».

По заявлению Кулебы, украинская сторона ведет диалог с Польшей для открытия границы, однако на данный момент «ответа нет».

В настоящее время граждане Украины, которые собирались перейти границу пешком, перенаправляются на другие пункты пропуска.

В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы с Украиной минимум на две недели из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Варшава оставила для проезда только три крупных пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская.

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