Глава Каталонии заразился коронавирусом

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Global Look Press

Глава правительства испанской Каталонии Ким Торра заявил, что заразился коронавирусом, передает ТАСС.

«Мне сделали тест на COVID-19, который дал положительный результат», — рассказал он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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