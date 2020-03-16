Парад в День святого Патрика в Нью-Йорке перенесли из-за коронавируса

close
Празднование дня Святого Патрика в Нью-Йорке, 16 марта 2019 года Празднование дня Святого Патрика в Нью-Йорке, 16 марта 2019 года
Празднование дня Святого Патрика в Нью-Йорке, 16 марта 2019 года
Mary Altaffer/AP

Парад в честь Дня святого Патрика в Нью-Йорке перенесен из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Шествие отложено по указу губернатора города Эндрю Куомо, говорится в пресс-релизе. В настоящее время дата проведения парада остается неизвестной.

Кроме того, из-за активности коронавируса отменена месса в Соборе Святого Патрика, которая должна была состояться в 08.30 по местному времени 17 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Бары и рестораны закроют в Нью-Йорке на фоне пандемии

Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

Школы Нью-Йорка закроют на карантин