Парад в День святого Патрика в Нью-Йорке перенесли из-за коронавируса

Парад в честь Дня святого Патрика в Нью-Йорке перенесен из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте организаторов мероприятия.

Шествие отложено по указу губернатора города Эндрю Куомо, говорится в пресс-релизе. В настоящее время дата проведения парада остается неизвестной.

Кроме того, из-за активности коронавируса отменена месса в Соборе Святого Патрика, которая должна была состояться в 08.30 по местному времени 17 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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