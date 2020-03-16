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Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) перевел студентов на дистанционное обучение в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом «Газете.Ru» сообщил информированный источник.

«До 31 марта в университете карантин. Все пары отменяются. Как они будут возмещены, вопрос открытый», — пояснил собеседник.

Ранее приказы о переводе студентов на дистанционное обучение выпустили ректоры МГУ, МАИ, Бауманки, ГУУ, МЭИ, МГЮА, ГУЗ, Университета нефти и газа имени Губкина, Российского экономического университета имени Плеханова, университета Синергия, Московского лингвистического университета, МГХПА имени Строганова и РГУ имени Косыгина.

16 марта Минобрнауки выпустило рекомендации о переводе российских вузов на дистанционное обучение в рамках сдерживания и борьбы с коронавирусом.

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