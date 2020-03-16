Кремль не считает образцовым ориентиром опыт Украины по борьбе с коронавирусом

Россия не считает, что опыт Украины по борьбе с коронавирусной инфекцией может быть образцовым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он призвал не ориентироваться на избранную Киевом схему как на идеальную.

«Вряд ли ситуацию наших украинских коллег можно считать за образцовую», — подчеркнул Песков.

По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек. Всего в мире инфицированы свыше 168 тысяч человек, погибли — 6 503.

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