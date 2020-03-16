Песков объяснил, почему в России не сделали общедоступные тесты на коронавирус
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему в России не сделают общедоступными тесты на коронавирус, как в Прибалтике, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков выразил сомнения, что в мире существуют тесты, которые позволяют человеку самостоятельно определить, есть ли у него коронавирус.
«Есть ли такие тесты? На этот вопрос может ответить только специалист», — отметил пресс-секретарь.
Он попросил не обманываться насчет существования таких тестов и трезво взвешивать любую информацию. «Я сомневаюсь, что такие тесты есть. Не нужно обманываться», — резюмировал он.
По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек. Всего в мире инфицированы свыше 168 тысяч человек, погибли — 6 503.
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