Песков объяснил, почему в России не сделали общедоступные тесты на коронавирус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему в России не сделают общедоступными тесты на коронавирус, как в Прибалтике, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков выразил сомнения, что в мире существуют тесты, которые позволяют человеку самостоятельно определить, есть ли у него коронавирус.

«Есть ли такие тесты? На этот вопрос может ответить только специалист», — отметил пресс-секретарь.

Он попросил не обманываться насчет существования таких тестов и трезво взвешивать любую информацию. «Я сомневаюсь, что такие тесты есть. Не нужно обманываться», — резюмировал он.

По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек. Всего в мире инфицированы свыше 168 тысяч человек, погибли — 6 503.

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