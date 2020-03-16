Во Внуково с рейса сняли мужчину и женщину, избившую и покусавшую полицейских

В московском аэропорту Внуково нетрезвая пассажирка избила полицейских, а ее спутник обругал правоохранителей нецензурной бранью. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, обоих пассажиров сняли с рейса Москва — Пхукет.

Мужчина и женщина набросились на полицейских после того, как командир самолета отказал им в перелете, а они не хотели покидать салон.

По данным МВД, они «громко разговаривали, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания обслуживающего персонала».

Женщина применяла кулаки против полицейских, в ходе драки она также сбила с обмундирования одной из сотрудниц видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусила ее за запястье. Вторую сотрудницу полиции пассажирка несколько раз ударила ногой.

Мужчина оказывал сопротивление и использовал нецензурную брань. В их отношении составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

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