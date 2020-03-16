Синоптики рассказали, когда снег растает в Москве

Выпавший на выходных снег сможет полностью растаять к середине этой недели. Такой прогноз сделала главный специалист метеобюро города Татьяна Позднякова, передает РИА «Новости».

По ее словам, снег покинет улицы Москвы в среду, 18 марта, или в четверг, 19 марта. Помогут ему растаять дожди.

«Дождь... в первую очередь расправится со снежным покровом», — отметила Позднякова.

Она не исключает, что снег сможет вновь пойти в столице. Однако он будет в небольших количествах.

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