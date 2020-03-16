Израиль велел всем иностранным туристам покинуть страну как можно скорее

Правительство Израиля выпустило распоряжение, согласно которому все иностранные туристы должны оставаться в гостиницах и покинуть страну при первой возможности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Департамент министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

Как отмечается, с 14 марта в стране введен более строгий карантин, закрыты все развлекательные заведения, а также детские сады и школы. В одном помещении запрещено находиться более 10 человек, а также рекомендуется держаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

В настоящее время в израильском государстве пребывает около 4,5 тысяч российских туристов. Директор Департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства государства Израиль Владимир Шкляр посоветовал всем россиянам как можно скорее вылететь домой, напомнив, что авиасообщение в стране также ограничено.

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