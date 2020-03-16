В Мурманске госпитализировали гражданина Ирландии с подозрением на коронавирус

В Мурманске госпитализировали гражданина Ирландии с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Об этом информирует «Мурманский вестник» со ссылкой на оперативный штаб по вопросу эпидемиологической безопасности Мурманской области.

Как отмечается, ирландец участвовал в шахматном турнире, который проходил в минувшие выходные, 14-15 марта, в отеле «Меридиан».

По данным издания, у всех иностранных участников соревнований взяли пробы для анализов на COVID-19, один из анализов дал предварительно положительный результат.

Мужчину госпитализировали из аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы имени Баяндина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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