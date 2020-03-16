В Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Волгоградской области с 16 марта введен режим повышенной готовности на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Как отмечается, в регионе пока нет зараженных.

Режим введен с целью предупреждения, профилактики и предотвращения распространения инфекции.

«Правительство Волгоградской области с 16 марта 2020 года вводит режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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