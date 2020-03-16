Россия закрывает границу с Белоруссией

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей, цитирует его ТАСС.

Он отметил, что все меры, которые предпринимаются в России против коронавируса, позволяют ограничить распространение заболевания в России.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от угрозы... массового распространения коронавируса», — подчеркнул Мишустин.

По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек. В Белоруссии коронавирус выявлен у 27 граждан, из них первые трое выписаны из больницы. Всего в мире инфицированы свыше 168 тысяч человек, погибли — 6 500.

С пятницы, 13 марта, в России начало действовать временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.

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