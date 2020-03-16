Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Многокилометровые очереди из украинцев, которые пытаются попасть на родину, образовались на границе с Польшей. Об этом сообщает «Страна.ua».

После решения польских властей о закрытии границ для пересечения были оставлены три пункта: Дорогуск-Ягодин, Гребенне-Рава Русская и Корчова-Краковец.

Как сообщает издание, некоторые граждане Украины не могут пересечь польскую границу уже больше суток, поэтому пытаются взять ее «штурмом». Также причиной стало решение украинского правительства о закрытии своих границ со вторника, 17 марта.

НОВОСТИ О ТЕМЕ:

— Украина закроет границы на въезд для иностранцев из-за COVID-19

— Украина приостанавливает международное железнодорожное сообщение

— РЖД отменяет поезда на Украину и в Молдавию