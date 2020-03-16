Аргентина закроет границы из-за коронавируса

Власти Аргентины приняли решение о закрытии государственной границы из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Президент страны Альберто Фернандес сделал соответствующее заявление в рамках пресс-конференции.

На данный момент запрет на пересечение границы будет установлен в течение 15 дней, однако, по словам Фернандеса, он может быть продлен.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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