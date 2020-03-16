В Москве задержано и отменено почти 30 рейсов

В Москве задержано и отменено 27 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписание».

По данным на 0:20, в столичном аэропорту Домодедово задержано пять рейсов и 13 отменено.

Во Внуково три рейса задержано, шесть отменено.

В Шереметьево задержанных и отмененных рейсов нет.