В Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Сербии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом сообщает РИА «Новости».
Решение было принято по результатам встречи главы государства с руководством национального кризисного штаба и Патриархом сербским Иринеем, оно вступает в силу с момента оглашения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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