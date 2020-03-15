В Сербии объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Сербии из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение было принято по результатам встречи главы государства с руководством национального кризисного штаба и Патриархом сербским Иринеем, оно вступает в силу с момента оглашения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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