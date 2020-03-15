Роспотребнадзор предупреждает об опасности передачи коронавируса через наличные

Коронавирус нового типа может передаваться через наличные деньги, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведомство призывает россиян соблюдать меры предосторожности при использовании наличных.

Кроме того, при оплате товаров банковской картой необходимо учитывать возможности передачи вируса через устройство для ввода пин-кода, отметили в Роспотребнадзоре. Там подчеркнули, что самым безопасным способом в условиях пандемии являются бесконтактные платежи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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