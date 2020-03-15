В Греции от коронавируса скончался четвертый человек
В Греции от коронавируса скончался мужчина — это четвертая смерть в стране. Об этом пишет агентство АМНА.
Сообщается, что 53-летний мужчина посещал районы, зараженные коронавирусом.
В Греции 228 человек заразились вирусом. 57 человек госпитализированы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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