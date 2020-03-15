В Астрахани загорелся многоквартирный дом

В Астрахани загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на областной главк МЧС.

Пожар произошел на улице Геологов. По данным ведомства, огонь распространился на лплощади 200 кв. м. Во время пожара была повреждена внутренняя отделка.

Уточняется, что в доме проживают 21 человек, в том числе пять детей. По предварительной информации, никто не пострадал.

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