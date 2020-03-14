Кадыров ответил испугавшимся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе заседания правительства республики высказался о панике граждан, испугавшихся коронавируса. Об этом сообщает сайт «Би-би-си».
По его словам, люди испытывают страх перед болезней и боятся ею заразиться.
«Подожди, ты и так умрешь! Не пытайся умереть до того, как умрешь. Ты же все равно умрешь», — заявил Кадыров.
Он добавил, что те, кто не имеет здоровья, коронавирус «не перенесут».
Лидер Чечни также порекомендовал пить воду с лимоном и медом для укрепления иммунитета и есть чеснок.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.
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