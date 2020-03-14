Кадыров ответил испугавшимся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе заседания правительства республики высказался о панике граждан, испугавшихся коронавируса. Об этом сообщает сайт «Би-би-си».

По его словам, люди испытывают страх перед болезней и боятся ею заразиться.

«Подожди, ты и так умрешь! Не пытайся умереть до того, как умрешь. Ты же все равно умрешь», — заявил Кадыров.

Он добавил, что те, кто не имеет здоровья, коронавирус «не перенесут».

Лидер Чечни также порекомендовал пить воду с лимоном и медом для укрепления иммунитета и есть чеснок.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных коронавирусом в России достигло 59 человек