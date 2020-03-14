В Испании число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 1,5 тысячи
close
Число заразившихся коронавирусом в Испании 14 марта достигло 5 753. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.
13 марта днем ведомство проинформировало о 4 209 случаях инфицирования и 120 жертвах. Таким образом, за сутки число случаев заражения выросло на 1,5 тысячи.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— У испанского министра обнаружили коронавирус