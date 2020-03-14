В Испании число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 1,5 тысячи

Число заразившихся коронавирусом в Испании 14 марта достигло 5 753. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав королевства.

13 марта днем ведомство проинформировало о 4 209 случаях инфицирования и 120 жертвах. Таким образом, за сутки число случаев заражения выросло на 1,5 тысячи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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