Фигурантам дела Абызова ужесточили обвинение

Следственный комитет России ужесточил обвинение фигурантам дела в отношении экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС со ссылкой на адвоката гендиректора группы «Ру- ком» Николая Степанова Григория Иванищева.

По словам адвоката, следователи переквалифицировали фигурантам обвинение с участия в преступном сообществе на его создание.

Теперь им грозит от 12 до 20 лет колонии. Предыдущее обвинение предусматривало наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Михаил Абызов обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, отмывании денежных средств в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере.

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