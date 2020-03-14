Врач-диетолог рассказала, какие болезни провоцирует ожирение

Практикующий врач-диетолог Марина Копытько рассказала, какие болезни провоцирует избыточный вес, передает «Вечерняя Москва».

Копытько утверждает, что у людей, страдающих ожирением, повышен риск развития сахарного диабета, гипертонии, рака и болезней суставов.

При этом, отмечает врач, человек может не испытывать никакого дискомфорта.

Диетолог предупредила, что каждые 10 лишних килограммов могут привести к увеличению давления на 10 мм ртутного столба или на единицу повысить содержание сахара в крови.

Ранее в Минздраве сообщили, что ожирение в России приобретает масштабы пандемии. По данным ведомства, 55% россиян старше 30 лет имеют избыточную массу тела, у 26% — ожирение.

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