Саудовская Аравия приостанавливает международные рейсы из-за коронавируса

Саудовская Аравия приостанавливает выполнение международных рейсов на две недели из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщается на официальной странице министерства иностранных дел страны в Twitter.

Данное решение принято в рамках мер по противодействию распространения коронавируса, говорится в сообщении. Отмечается, что рейсы будут приостановлены с 15 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 142 тысяч, погибли более 5 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мадуро объявил в Венесуэле режим ЧС из-за коронавируса

— Трамп объявил режим ЧС из-за коронавируса

— Обогнала Китай: Европа стала центром пандемии