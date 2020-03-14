Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Подобные меры позволяют направить средства резервного фонда на ликвидацию последствий разлива, заявил Кожемяко. Он добавил, что в первую очередь необходимо собрать мазут на льду озера Соленое. По словам губернатора, на ликвидацию последствий уйдет несколько дней.

На данный момент удалось собрать более 300 кубометров водомазутной смеси, заявили в пресс-службе управления МЧС по региону. К работе привлечены 144 человека и 35 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на складе котельной в Находке произошел разлив топочного мазута. Причиной разлива стала разгерметизация емкости с топливом.

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