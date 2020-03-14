В деле экс-полковника Захарченко пропали $250 тысяч

В деле бывшего полковника Министерства внутренних дел (МВД) России Дмитрий Захарченко пропали $250 тысяч, сообщает Business FM со ссылкой на адвоката Захарченко Александра Горбатенко.

Об исчезновении денег стало известно в ходе рассмотрения судом ходатайства о пересмотре решения об изъятии имущества Захарченко и девяти его родственников и знакомых, отметил адвокат. В частности, пропавшие $250 тысяч должны были изъять у Лилии Горшковой, подруги матери ребенка Захарченко.

«Защита и суд не понимают, куда пропали эти средства со счета», — заявил Горбатенко.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд рублей. Захарченко был приговорен к 12, 5 годам лишения свободы.

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