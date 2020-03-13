ВОЗ признала Европу центром пандемии коронавируса
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Европа стала центром пандемии коронавируса, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус во время брифинга.
Гебреисус отметил, что за день из региона поступило больше сообщений о новых заражениях и смертях, чем в пик заболевания в Китае.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.
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