Малышева назвала главное средство от коронавируса
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Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА «Новости».
«Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом», — утверждает Малышева.
Она добавила, что нужно пользоваться антисептиком, если нет доступа к мылу и воде.
В России коронавирусом заразились 45 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.
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