В Минздраве ДНР опровергли заявление Авакова о 12 заразившихся коронавирусом в Горловке

Эксклюзив

Заявления украинских властей о распространении коронавирусной инфекции в Донбассе не соответствуют действительности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минздрава ДНР.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о 12 случаях коронавируса в Горловке [входит в ДНР — прим. Ред].

«Можем сделать официальный комментарий, что у нас в республике нет ни одного подтвержденного случая коронавируса», — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно данным ведомства, в ДНР с подозрением на коронавирус из-за повышенной температуры была госпитализирована женщина, прибывшая из Китая в начале марта. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении.

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