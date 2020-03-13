В Минздраве ДНР опровергли заявление Авакова о 12 заразившихся коронавирусом в Горловке
Эксклюзив
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Заявления украинских властей о распространении коронавирусной инфекции в Донбассе не соответствуют действительности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минздрава ДНР.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о 12 случаях коронавируса в Горловке [входит в ДНР — прим. Ред].
«Можем сделать официальный комментарий, что у нас в республике нет ни одного подтвержденного случая коронавируса», — подчеркнули в пресс-службе.
Согласно данным ведомства, в ДНР с подозрением на коронавирус из-за повышенной температуры была госпитализирована женщина, прибывшая из Китая в начале марта. Она находится под медицинским наблюдением в инфекционном отделении.
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