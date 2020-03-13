Глава отдела угрозыска в Москве уволен за фото с трупами в морге

Глава уголовного розыска отдела МВД по московскому району Щукино и его подчиненная уволены со службы из-за фотографии в морге с трупами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей управления МВД по городу Владимира Васенина.

Как отмечается, кадр сделали майор полиции Вячеслав Горнеев и оперуполномоченный отдела старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева. Снимок обнаружило управление собственной безопасности ГУМВД.

Правоохранители были уволены за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

По словам Васенина, ряд должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу (СЗАО) Москвы привлечены к административной ответственности.

Замначальника УВД по СЗАО Алексей Кориненко, начальник отдела МВД по району Щукино Иван Понятойкин и начальник отдела угрозыска УВД по СЗАО Сергей Гладышев будут уволены.

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