Экс-мэр Махачкалы Амиров направил прошение о помиловании

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, который был приговорен к пожизненному заключению в колонии за подготовку к совершению теракта и незаконный оборот оружия, направил прошение о помиловании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной комиссии по вопросам помилования Александра Колотова.

Как отмечается, прошение передано губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Амиров содержится в оренбургской колонии «Черный дельфин».

По словам Колотова, ходатайство заключенного было рассмотрено, но он не уточнил, какое решение приняла комиссия.

Известно, что после нескольких покушений на Амирова в колонии, он стал инвалидом-колясочником.

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