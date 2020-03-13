Первый случай заражения коронавирусом в Ухане произошел еще в ноябре

Первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией был обнаружен еще в ноябре. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Издание изучило правительственные документы и выявило, что 17 ноября в провинции Хубей коронавирус диагностировали у 55-летнего мужчины. Всего в ноябре было обнаружено девять случаев заболевания.

Однако, нулевой пациент — первый заболевший, с которого началось распространение болезни, так и не найден.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

По последним данным, заразились более 133 тысяч, погибли 4967 человека, вылечились 70 352.