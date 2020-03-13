Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету

Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины Александра Шестопалова.

По его словам, стабилизация ситуация придется на июнь-июль. Он напомнил, что в Китае пик заболеваемости был пройден 2 февраля.

Согласно статистке о заболеваемости и смертности, Covid-19 в 10-15 раз менее патогенный, чем коронавирусы, вызвавшие эпидемию атипичной пневмонии (SARS) в 2002 — 2003 гг. и ближневосточного респираторного синдрома в 2012 — 2015 гг.

«Эти вирусы есть всегда, даже в обычной структуре ОРВИ всегда присутствует два Human Coronavirus, соответственно, может появиться еще один», — сказал Шестопалов.

Специалист также обратил внимание на то, что в настоящее время диагностика заболевания на более лучше уровне.

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