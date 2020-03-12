В Иванове двое мужчин обвиняются в том, что задушили 13-летнего мальчика

В Иванове полиция обвиняет 23-летнего и 34-летнего мужчин в том, что они задушили 13-летнего подростка, передает СУ СКР по Ивановской области.

По данным следствия, в ночь с 23 на 24 февраля мальчик с двумя знакомыми мужчинами поехали на городское кладбище. По пути произошел конфликт, из-за чего несовершеннолетний оказался задушен. Обвиняемые оставили тело в лесополосе и скрылись с места преступления.

Позже мужчины были задержаны. Один из них показал следователям место преступления и рассказал детали.

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